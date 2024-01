IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson wytrzymał w Arabii Saudyjskiej tylko pół roku

Zawodnik wrócił do Europy i podpisał kontrakt z Ajaksem

Anglik liczy na wyjazd na Euro 2024

Henderson przeprasza za Arabię Saudyjską

Jordan Henderson przez lata deklarował swoje przywiązanie do praw człowieka i angażował się w akcje na rzecz równości. Tym bardziej zaskakujące było więc to, że zdecydował się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

– Jeśli ktokolwiek czuł się dotknięty moją decyzją, uderzam się w pierś. Zapewniam, że nigdy nie chciałem nikogo moim transferem urazić. Moje poglądy nigdy nie uległy też zmianie i wierzę w to, w co zawsze wierzyłem – zadeklarował Henderson.

Anglik, który przeniósł się w tym sezonie do Ajaksu Amsterdam, nie zdecydował się jednak na jawną krytykę arabskiego futbolu. – Jeśli ktoś uważa, że teraz usiądę tu z wami i zacznę mówić o piłce w Arabii wszystko co najgorsze, to jest w błędzie. Szanuję tamtejszych ludzi, ligę i kluby. Sprawili, że czułem się tam mile widziany, ale okazało się, że to jednak nie do końca dla mnie. Potrzebowałem czegoś innego – dodał.

33-letni zawodnik podpisał 2,5-letni kontrakt z Ajaksem. Jasno przy tym zadeklarował, że zamierza regularnie występować w pierwszym składzie. Ma to umożliwić mu kolejne powołania do reprezentacji Anglii i wyjazd na Euro 2024.

