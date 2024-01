Przenosiny Jordana Hendersona do Al-Ettifaq przejdą do historii jako jeden z najgorzej trafionych transferów ostatnich lat. Reprezentant Anglii jest już zawodnikiem Ajaxu Amsterdam, gdzie zarabia zdecydowanie mniej, niż w Arabii Saudyjskiej.

IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson opuścił Al-Ettifaq po zaledwie połowie roku

Teraz jest zawodnikiem Ajaxu Amsterdam, gdzie zarabia 4,5 milionów euro za rok

W Arabii Saudyjskiej inkasował niemal pięć razy większe kwoty

Henderson odpuścił ogromne pieniądze, by dołączyć do Ajaxu

Ciężko patrzeć na transfer Jordana Hendersona do Al-Ettifaq inaczej, niż jako na porażkę ogromnego kalibru. Reprezentant Anglii przez lata wspierał środowisko LGBT+, by odejść do Arabii Saudyjskiej, gdzie związki homoseksualne są nielegalne. Zszargał swoją opinię, a do tego wypisał się z europejskiej piłki na najwyższym poziomie. Liverpool rozważał bowiem pozostanie kapitana, ale ten zarzucał klubowi, że był opieszały z negocjacjami w sprawie nowej umowy. Po zaledwie połowie roku okazało się, że Henderson nie jest w stanie zaaklimatyzować się u Saudyjczyków i wywalczył sobie transfer do Ajaxu.

Jedno jest pewne – za tym ruchem nie stały motywacje finansowe. W Amsterdamie 33-latek zarabia 4,5 milionów euro za sezon. Jako piłkarz Al-Ettifaq, inkasował za ten sam okres ponad 21 milionów. To oznacza, że aby wrócić do Europy, pomocnik zrezygnował z niemal pięć razy lepszych zarobków. Zobaczymy, czy ten ruch sprawi, że jego nazwisko ponownie stanie się istotne w futbolu Starego Kontynentu. Piłkarz na pewno liczy, że pojedzie na Euro 2024 wraz z reprezentacją Anglii.

Henderson rozegrał dla Al-Ettifaq 19 spotkań, w których zanotował pięć asyst.

