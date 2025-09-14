Haaland zaskoczył. „Oddałbym mu swoją nagrodę”

Erling Haaland zdobył dwie bramki w derbach Manchesteru. Norweg otrzymał nagrodę dla "Gracza Meczu", ale przyznał, że na podobne wyróżnienie zasłużył także inny piłkarz City.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland pod wrażeniem postawy bramkarza

Manchester City nie pozostawił lokalnym rywalom złudzeń w derbach miasta. Podopieczni Pepa Guardioli wygrali 3:0. Wynik spotkania w 18. minucie otworzy Phil Foden, a w drugiej połowie dubletem popisał się Erling Haaland. Norweski napastnik został wybrany „Graczem Meczu”.

W rozmowie ze Sky Sports Haaland zwrócił uwagę na innego bohatera rywalizacji na Etihad. – Nie zapominajcie o Donnarummie! Był dziś fantastyczny. Mógłbym mu przyznać mu nagrodę dla Zawodnika Meczu! Był niesamowity – stwierdził gwiazdor Obywateli.

Gianluigi Donnarumma, który w letnim okienku zamienił Paris Sait-Germain na Manchester City, zaliczył udany debiut w nowych barwach. Reprezentant Włoch zachował czyste konto w pojedynku z United i zatrzymał dwa celne strzały rywali.