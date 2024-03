Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Erling Haaland i Ruben Dias

Trent Alexander-Arnold umniejsza znaczenie zdobycia trofeów przez Manchester City

Erling Haaland i Ruben Dias odpowiedzieli piłkarzowi Liverpoolu

Gwiazdy Manchesteru City w odwecie wbili szpilkę w angielskiego obrońcę

Medialna wojna pomiędzy piłkarzami Man City i Liverpoolu

Manchester City w poprzednim sezonie w końcu doczekał się zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Po siedmiu latach pod batutą Pepa Guardioli klub z niebieskiej części miasta osiągnął upragniony sukces. Co więcej, w poprzednim sezonie The Citiziens mogli cieszyć się ze zdobycia mistrzostwa oraz pucharu Anglii. Sukcesy Obywateli umniejsza jednak piłkarz Liverpoolu – Trent Alexander-Arnold.

Anglik pokusił się ostatnio o stwierdzenie, że trofea zdobywane przez The Reds mają większe znaczenie, ponieważ jego klub nie jest finansowany przez miliarderów z Bliskiego Wschodu. Na uszczypliwe komentarze Alexandra-Arnolda postanowili zareagować piłkarze Manchesteru City. Zarówno Erling Haaland, jak i Ruben Dias szyderczo podsumowali nieprzychylne słowa, mówiąc, że piłkarz Liverpoolu nigdy nie czuł smaku zwycięstwa potrójnej korony.

– Zdobycie potrójnej korony to uczucie, którego możesz doświadczyć, gdy faktycznie to zrobisz. Jestem przekonany o tym, że zarówno dla nas, jak i dla naszych kibiców zdobycie potrójnej korony znaczyło to bardzo wiele – powiedział Ruben Dias w rozmowie z BBC.

– Liverpool może mówić co chce, Trent Alexander-Arnold tak samo. Nie wiem, dlaczego to robi, ale nie mam nic przeciwko. Jeśli tak chce to okej. Jestem tu od roku i zdobyłem potrójną koronę. To było całkiem przyjemne uczucie. Nie sądzę, żeby on znał to uczucie – powiedział Haaland w rozmowie z Sky Sport.