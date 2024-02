Bruno Guimaraes zapewnia, że chce kontynuować karierę w barwach Newcastle United. Media łączyły go ostatnio z transferem do Paris Saint-Germain.

fot. Imago/News Images Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes zapewnia, że pragnie kontynuować karierę w Newcastle United

Brazylijczyk cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem

Paris Saint-Germain uczyniło go głównym celem transferowym na lato

Guimaraes składa deklarację. Nie chce zmieniać klubu

Newcastle United po bardzo ciężkim boju pokonało w sobotę Nottingham Forest 3-2. Trzy punkty swojej drużynie zapewnił Bruno Guimaraes, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Po meczu Brazylijczyk zdecydował się na wylewny komentarz, dementując przy tym plotki o potencjalnym transferze do innego klubu.

– Ludzie dużo o mnie mówią, ja myślę tylko o piłce. Jestem tu szczęśliwy, robię dla klubu to, co potrafię. Kocham moją relację z kibicami. Czasem czytam o moim odejściu z Newcastle. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Nigdy nie czułem się tak doceniany przez fanów. Są dla mnie i mojej rodziny niesamowici. Mam nadzieję, że będzie mi dane grać tu jak najdłużej – przekonuje pomocnik.

Guimaraes to bezsprzecznie największa gwiazda Newcastle United. Brazylijczyk znajduje się na liście życzeń wielu ekip z Premier League, w tym między innymi Arsenalu czy Manchesteru United. Ostatnio media sugerowały natomiast, że jest on bliski przeprowadzi do Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji uznali go za cel transferowy na lato. Wydaje się natomiast, że ta operacja zakończy się niepowodzeniem.

Kontrakt 26-latka obowiązuje do połowy 2028 roku. Sroki z pewnością zażyczyłyby sobie za niego olbrzymich pieniędzy. Portal “Transfermarkt” wycenia Guimaraesa na 85 mln euro.

Zobacz również: Hiszpańskie media podzielone w sprawie Lewandowskiego. “Mógł wygrać mecz Barcelonie”