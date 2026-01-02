Guardiola ocenił ruch Chelsea. Gigant będzie tego żałował

17:24, 2. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Chelsea rozstała się z Enzo Marescą i poszukuje nowego szkoleniowca. Pep Guardiola uważa, że to błędna decyzja, wychwalając przy tym swojego byłego asystenta.

Pep Guardiola i Enzo Maresca
fot. PA Images Na zdjęciu: Pep Guardiola i Enzo Maresca

Chelsea popełniła błąd? Guardiola wychwala Marescę

Chelsea rozpoczęła 2026 rok od trzęsienia ziemi, czyli pożegnania z Enzo Marescą. To następstwo gorących kilkunastu godzin, podczas których strony bardzo mocno się poróżniły. Drużyna ma za sobą rozczarowujące występy i tylko jedno zwycięstwo w siedmiu ostatnich meczach Premier League. Maresca nie spełnił oczekiwań, a i on sam miał sporo pretensji w kierunku władz klubu, których nie wszystkie decyzje cieszyły się zrozumieniem choćby wśród kibiców.

Teraz Chelsea poszukuje następcy Mareski, a faworytem jest Liam Rosenior, który odpowiada za wyniki Strasbourga. W ciągu najbliższych dni kibice powinni poznać nazwisko nowego szkoleniowca.

O decyzję Chelsea zapytany został Pep Guardiola, który miał już okazję współpracować w przeszłości z Marescą. Ten był jego asystentem w Manchesterze City, następnie wybierając samodzielną karierę i pracę w Leicester City. Były opiekun Barcelony uważa, że The Blues stracili wielkiego fachowca.

– Z mojego punktu widzenia Chelsea straciła niesamowitego menedżera i niesamowitego człowieka. Ale to decyzja władz Chelsea, więc nie mam nic więcej do dodania – wspomniał szkoleniowiec Manchesteru City.

Maresca był w ostatnich tygodniach łączony z posadą w Manchesterze City, na wypadek gdyby Guardiola postanowił odejść.