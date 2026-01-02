Guardiola ocenił ruch Chelsea. Gigant będzie tego żałował

Chelsea rozstała się z Enzo Marescą i poszukuje nowego szkoleniowca. Pep Guardiola uważa, że to błędna decyzja, wychwalając przy tym swojego byłego asystenta.

Chelsea popełniła błąd? Guardiola wychwala Marescę

Chelsea rozpoczęła 2026 rok od trzęsienia ziemi, czyli pożegnania z Enzo Marescą. To następstwo gorących kilkunastu godzin, podczas których strony bardzo mocno się poróżniły. Drużyna ma za sobą rozczarowujące występy i tylko jedno zwycięstwo w siedmiu ostatnich meczach Premier League. Maresca nie spełnił oczekiwań, a i on sam miał sporo pretensji w kierunku władz klubu, których nie wszystkie decyzje cieszyły się zrozumieniem choćby wśród kibiców.

Teraz Chelsea poszukuje następcy Mareski, a faworytem jest Liam Rosenior, który odpowiada za wyniki Strasbourga. W ciągu najbliższych dni kibice powinni poznać nazwisko nowego szkoleniowca.

O decyzję Chelsea zapytany został Pep Guardiola, który miał już okazję współpracować w przeszłości z Marescą. Ten był jego asystentem w Manchesterze City, następnie wybierając samodzielną karierę i pracę w Leicester City. Były opiekun Barcelony uważa, że The Blues stracili wielkiego fachowca.

– Z mojego punktu widzenia Chelsea straciła niesamowitego menedżera i niesamowitego człowieka. Ale to decyzja władz Chelsea, więc nie mam nic więcej do dodania – wspomniał szkoleniowiec Manchesteru City.

Maresca był w ostatnich tygodniach łączony z posadą w Manchesterze City, na wypadek gdyby Guardiola postanowił odejść.