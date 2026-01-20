Grealish może zakończyć sezon. Fatalna diagnoza

Jack Grealish notuje udany sezon, jednak może okazać się, że ostatni mecz w tych rozgrywkach ma już za sobą. David Ornstein informuje o kontuzji reprezentanta Anglii. Everton obawia się najgorszego.

Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish czeka na wyniki badań. Obawia się najgorszego

Sezon 2025/26 Jack Grealish spędza w szeregach Evertonu. W 22 pojedynkach w barwach The Toffees reprezentant Anglii strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. 30-latek trafiał do siatki w meczach z Crystal Palace i Bournemouth, w obu starciach zapewniając zwycięstwo swojej drużynie.

Wychowanek Aston Villi w niedzielę zaliczył pełne 90 minut przeciwko byłemu zespołowi. David Ornstein sugeruje, że to mogło być ostatnie spotkanie skrzydłowego w obecnych rozgrywkach. Grealish prawdopodobnego doznał złamania zmęczeniowego kości śródstopia. Ten uraz może wykluczyć go z gry na kilka miesięcy, twierdzi dziennikarz The Athletic.

Anglika czekają kolejne badania. Jeżeli najgorszy scenariusz się potwierdzi, dla zawodnika wypożyczonego z Manchesteru City najprawdopodobniej będzie oznaczało to koniec sezonu.

Everton walczy o grę w europejskich pucharach. Po 22 kolejkach ekipa Davida Moyesa zajmuje 10. miejsce i do 5. lokaty traci tylko trzy punkty. Bez jednej z największych gwiazd to zadanie stanie się wyjątkowo trudne, o ile nie niemożliwe.