Leeds United i Leicester City zakończyły sezon 2022/2023 spadkiem z Premier League. Aktualnie oba kluby poszukują trenerów, którzy pomogą w szybkim powrocie do elity. Na ich liście życzeń widnieje kandydatura Stevena Gerrarda.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard trafił na trenerskie bezrobocie w październiku 2022 roku

Niebawem Anglik może wrócić do pracy i objąć klub z Championship

Jego kandydaturę rozważają Leeds United oraz Leicester City

Spadkowicze chcą Gerrarda

W szeregach Leicester City oraz Leeds United do ostatniej kolejki były nadzieje na utrzymanie, lecz finalnie obie drużyny zakończyły sezon 2022/2023 spadkiem z Premier League. Latem czekają je spore zmiany, a dla władz jest to czas na poszukiwanie odpowiednich szkoleniowców, którzy pomogą w szybkim awansie do elity.

“Daily Mail” informuje, że pojawiła się dla Stevena Gerrarda szansa na powrót na ławkę trenerską. Zarówno Leicester City, jak i Leeds United rozważają jego kandydaturę na pierwszego menedżera.

Swoim doświadczeniem 43-latek miałby pomóc w błyskawicznym powrocie do Premier League. Problem stanowi to, że od kilku miesięcy pozostaje on na trenerskim bezrobociu. Po raz ostatni prowadził Aston Villę, z której został zwolniony w październiku 2022 roku.

