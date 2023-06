Liverpool ogłosił w czwartek transfer nowego zawodnika. Do ekipy The Reds dołączył Alexis Mac Allister. Zadowolenia z tego ruchu nie ukrywał Jurgen Klopp, który krótko scharakteryzował piłkarski profil reprezentanta Argentyny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Alexis Mac Allister dołączył do Liverpoolu za kwotę 35 milionów funtów

Argentyńczyk ma za sobą świetny sezon w barwach Brighton

Jurgen Klopp skomentował transfer The Reds

“To wspaniała droga”

Po mizernych występach w minionym sezonie Liverpool ma przejść latem poważną transformację. Dotyczy ona przede wszystkim środka pola, gdzie niedawno pożegnano aż trzech piłkarzy. W czwartek sfinalizowany został transfer Alexisa Mac Allistera, który wyniósł raptem 35 milionów funtów.

Mistrz świata z Argentyną rozegrał bardzo udaną kampanię, którą zakończył wspólnie z Brighton na szóstym miejscu w tabeli. Teraz czeka go krok naprzód i gra w klubie z najwyższej półki. Nad nowym nabytkiem rozpływa się Jurgen Klopp.

– Nie sądzę, aby świat futbolu potrzebował, żeby dużo mówić o jakości Alexisa, ponieważ wszyscy już ją znają. Jest to jednak zawodnik, który może grać na wielu pozycjach w środku pola. Jest po prostu kompletny. Jest spokojny, ułożony i obdarzony dużą inteligencją boiskową. To zawodnik, którego znaliśmy od dawna. Obserwowałem jego postęp odkąd przyszedł do Premier League jako młody chłopak aż do momentu, gdy pomógł swojej reprezentacji zdobyć mistrzostwo świata. To wspaniała droga.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że jego następny krok będzie miał miejsce u nas, a my będziemy pracowali z piłkarzem, który już teraz jest świetny i doświadczony. Co więcej, przecież on nadal tyle jeszcze może pokazać, ponieważ ma tylko 24 lata.

– Jestem wdzięczny wszystkim w tym klubie, którzy pomogli w przeprowadzeniu tego transferu. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wszystkich tutaj, że nie możemy doczekać się współpracy z Alexisem – przyznaje niemiecki szkoleniowiec.

