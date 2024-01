Piłkarze z całego świata głosowali, by wybrać najlepszych zawodników pomiędzy grudniem 2022, a sierpniem 2023 roku. Nie może dziwić dominacja zawodników Manchesteru City. Z kolei Leo Messi pobił rekord, znajdując się w drużynie po raz siedemnasty z rzędu.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City świętujący zdobycie Ligi Mistrzów

28 tysięcy piłkarzy z 69 krajów wybierali najlepszą jedenastkę piłkarzy z okresu pomiędzy grudniem 2022, a sierpniem 2023 roku

Najwięcej głosów zebrali piłkarze Manchesteru City

Po raz siedemnasty z rzędu w drużynie znalazł się też Lionel Messi

XI FIFPRO za 2023 rok – znamy drużynę wybraną przez piłkarzy

Co roku stowarzyszenie zawodowych piłkarzy (FIFPRO) wybiera swoją jedenastkę roku. Polega to na tym, że 28 tysięcy zawodników z 69 krajów oddaje głosy na graczy, którzy prezentowali się najlepiej w danym okresie. Biorąc pod uwagę nagrody FIFA FIFPRO 2023, chodziło o okres od grudnia 2022 do sierpnia 2023 roku. Istotne były zatem zarówno Mistrzostwa Świata w Katarze, jak i ostatnia edycja Ligi Mistrzów.

Nie może zatem dziwić dominacja graczy Manchesteru City. Stanowią oni ponad połowę całego składu, bo wyróżnienie otrzymali Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva oraz Erling Haaland. Po dwóch reprezentantów mają też Real Madryt (Thibaut Courtois i Vinicius) oraz Paris Saint-Germain (Kylian Mbappe oraz Lionel Messi, który latem przeniósł się do Interu Miami). Jedenastkę uzupełnia inny piłkarz Królewskich, Jude Bellingham. Anglik w interesującym nas okresie był jednak zawodnikiem Borussii Dortmund.

🚨🏆 Here’s FIFA Team of the Year 2023. pic.twitter.com/N7mLALna1L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Warto podkreślić rekordowe osiągnięcie Messiego. Kapitan reprezentacji Argentyny znalazł się w najlepszym zespole roku po raz 17. z rzędu.

