Fatalne wieści dla Chelsea. Poważna kontuzja napastnika

16:48, 5. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Chelsea

Chelsea traci kolejnego zawodnika. Liam Rosenior na konferencji prasowej poinformował o poważnej kontuzji jednego z napastników. Jamie Gittens wypada z gry na kilkanaście tygodni.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea
Obserwuj nas w
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Wolverhampton Wanderers - Chelsea

Chelsea z kolejnym osłabieniem

Jamie Gittens przeniósł się na Stamford Bridge w lecie 2025 roku. Chelsea zapłaciła za niego Borussii Dortmund 56 milionów euro. W koszulce klubu z Londynu 21-latek rozegrał 27 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował pięć asyst. Tego dorobku nie poprawi przez dłuższy czas.

Liam Rosenior ujawnił, że młodzieżowy reprezentant Anglii mierzy się z poważnym urazem. – Jamie nie będzie zdolny do gry przez dłuższy czas. Ma naderwany mięsień dwugłowy uda – przyznał trener The Blues na konferencji przed starciem z Wolverhampton.

To oznacza, że Gittens nie pojawi się na murawie przez nawet trzy miesiące. Rosenior w pojedynku z Wilkami nie będzie mógł skorzystać nie tylko z byłego zawodnika BVB, ale także z Tosina Adarabioyo, Leviego Colwilla, Romeo Lavii, Dario Essugo i najprawdopodobniej także z Pedro Neto i Reece’a Jamesa.

POLECAMY TAKŻE

Liam Rosenior
Chelsea chce przechytrzyć Arsenal. Brazylijczyk na celowniku gigantów Premier League
Mikel Arteta
Arsenal i Chelsea obserwują pomocnika Bayernu Monachium. To byłby transferowy hit
Florentino Perez
Gwiazdy poza zasięgiem Realu. Oto faworyt do środka pola