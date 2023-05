IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański zostaje w West Ham na kolejny sezon

Polak przyznał, ze spełnił warunki klauzuli przedłużenia umowy

Bramkarz czeka na siedemnasty sezon w Premier League

Fabiański zostaje w West Ham na kolejny sezon

West Ham United ukończył sezon 2022/23 na czternastym miejscu w Premier League z 40 punktami. Łukasz Fabiański rozegrał w zakończonej już kampanii 36 spotkań zachowując 10 czystych kont. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, ale jak się okazuje nie będzie to jego ostatni na boiskach angielskiej ekstraklasy.

– Miałem dwa warunki w moim kontrakcie, które musiałem spełnić, aby aktywowała się klauzula przedłużenia. Te warunki zostały spełnione. Myślałem, że jedna będzie nieco łatwiejsza do zrealizowania. Okazało się, że nieco dłużej musieliśmy walczyć o byt w Premier League – przyznał 38-latek na antenie CANAL+ Sport.

– Mój kontrakt został przedłużony o rok. Wciąż będę zawodnikiem West Hamu. To będzie mój siedemnasty sezon. Kto by się tego spodziewał, ale mam powód do dumy, że czeka mnie siedemnasty sezon. Tyle przeżyć w tej lidze i dalej być w tym miejscu to dla mnie frajda – dodał Łukasz Fabiański.

🗣️ @LukaszFabianski: "Jestem z tego dumny, że czeka mnie siedemnasty sezon Premier League" 😍 Bramkarz @WestHam po ostatnim meczu sezonu opowiedział nam o swojej przyszłości! 🚨



📺 Magazyn Jej Wysokość Premier League trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/HNmrfvqosH pic.twitter.com/uWwbrtER6D — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 28, 2023

Zobacz również: Ten Hag przekazał dobre wieści ws. kontuzjowanego gracza United