Fabiański bez przyszłości w West Hamie. Anglicy nie mają wątpliwości

West Ham United wytypował dwóch kandydatów do wzmocnienia pozycji bramkarza. Według portalu TalkSport oznacza to, że Łukasz Fabiański latem opuści klub po wygaśnięciu kontraktu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z West Hamem

Łukasz Fabiański od momentu zmiany trenera w West Hamie nie może liczyć na regularną grę. Jeszcze za kadencji poprzedniego szkoleniowca wygrał rywalizację o miejsce między słupkami z Alphonso Areolą. Natomiast po przyjściu Grahama Pottera rozegrał tylko 3 mecze, po czym ponownie usiadł na ławce rezerwowych.

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Polak otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu na co najmniej jeden sezon. Natomiast najnowsze doniesienia z Anglii sugerują, że 39-latek niebawem będzie zmuszony pakować walizki i szukać nowego pracodawcy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Alex Crook z portalu TalkSport przekazał, że West Ham United intensywnie prowadzi poszukiwania nowego bramkarza. Co więcej, wytypował dwóch kandydatów, którzy mają rywalizować o miano “jedynki” z Areolą. Na liście życzeń londyńczyków znaleźli się Aaron Ramsdale z Southampton oraz James Trafford z Burnley.

Fabiański w West Hamie gra od 2018 roku, gdy został wykupiony ze Swansea za 8 milionów euro. W tym czasie rozegrał dla “Młotów” 215 spotkań, zachowując przy okazji 55 czystych kont. Warto zauważyć, że Fabiański znajduje się w TOP10 bramkarzy pod względem występów w Premier League. Łącznie w lidze angielskiej uzbierał 375 meczów.

Podczas swojej bogatej kariery Fabiański grał głównie na wyspach. Po odejściu z Legii Warszawa oprócz West Hamu zakładał koszulki takich klubów jak Arsenal i Swansea.