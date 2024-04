Sensacyjna klęska Liverpoolu w derbach, pewna wygrana Evertonu [WIDEO]

Liverpool doznał sensacyjnej porażki z Evertonem (0:2) w 29. kolejce Premier League. Bramki dla The Toffees zdobyli Jarrad Branthwaite i Dominic Calvert-Lewin.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Witalij Mykolenko

Everton górą w derbach Liverpoolu

Niezwykle ciekawie zapowiadały się środowe derby Liverpoolu. Everton podejmujący The Reds w 29. kolejce Premier League, jest uwikłany w walkę o utrzymanie. Z kolei podopieczni Jurgena Kloppa myślą o mistrzostwie Anglii i przed meczem tracili trzy punkty do liderującego Arsenalu. Menedżer przed meczem ujawnił, że Diogo Jota nie będzie dostępny przez dwa tygodnie z powodu kontuzji biodra.

Choć goście błyskawicznie przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, The Toffees wyszli na prowadzenie w 27. minucie. Po olbrzymim zamieszaniu w polu karnym gości, doskonale odnalazł się Jarrad Branthwaite. 21-latek wepchnął piłkę do siatki. Do przerwy gospodarze schodzili przy skromnym prowadzeniu.

Ogromny kocioł pod bramką i piłka wreszcie trafia do siatki. Everton prowadzi w derbach!#domPremierLeague pic.twitter.com/icsOEXBUJC — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 24, 2024

Jak się okazało Everton na jednym golu nie poprzestał. W 58. minucie Dwight McNeil dośrodkował z rzutu rożnego, a fantastycznie wyskoczył Dominic Calvert-Lewin, który uderzeniem głową wpakował drugą bramkę na Goodison Park. Dzisiejszego wieczoru Liverpool był bezradny i trzy punkty powędrowały do sąsiada.

Tym samym Everton zajmuje 16. lokatę z 33 punktami. Tymczasem The Reds zostają na drugim miejscu i w sobotę spotkają się na wyjeździe z West Hamem.

Everton – Liverpool 2:0 (1:0)

1:0 Jarrad Branthwaite 27′

2:0 Dominic Calvert-Lewin 58′