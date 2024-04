Przebudzenie Skórasia! Trafił do siatki, a mógł mieć także asystę [WIDEO]

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu:

Dobry prognostyk i szansa na Euro?

Przygoda Michała Skórasia w Club Brugge nie przebiega tak, jak wielu sobie to wyobrażało. Wychowanek Lecha Poznań w tym sezonie ma problem z regularną grą, dotychczas rozegrał raptem 1478 minut we wszystkich rozgrywkach. Choć należy zaznaczyć, że w ostatnim czasie widać na tym polu postęp. W sumie dotychczas jego licznik jeśli chodzi o wymierne liczby wynosił trzy gole i osiem asyst, co można czytać za przyzwoity wynik.

W dzisiejszym meczu przeciwko ekipie Genk Polak 24-letni skrzydłowy dołożył jednak kolejnego gola. Polak trafił do siatki w 51 minucie ligowej rywalizacji, podwyższając tym samym prowadzenie swojego zespołu na 2:0. Skóraś dobrze odnalazł się w polu karnym rywala, gdzie po dośrodkowaniu i przedłużeniu piłki przez kolegę uderzył z pierwszej piłki z woleja.

Na początku meczu reprezentant Polski mógł zaliczyć również asystę. Wówczas dobrze przyjął długie zagranie z linii obrony i posłał dośrodkowanie w pole karne. Partner z drużyny zdołał oddać strzał, ale ten pierwotnie został zablokowany przez obrońcę, który stał w świetle bramki. Dopiero dobitka pozwoliła umieścić piłkę w siatce.

