Arsenal dopiął swego. Wielki talent zostaje w Londynie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Oficjalnie: Ethan Nwaneri przedłużył kontrakt z Arsenalem

Przez ostatnie miesiące ważyła się przyszłość Ethana Nwaneriego, czyli jednego z największych talentów akademii Arsenalu. Młody skrzydłowy wzbudzał zainteresowanie wielu europejskich gigantów, a jego dalsza gra w ekipie z północnego Londynu wcale nie była przesądzona. Ostatecznie Kanonierom udało się jednak przekonać 18-latka do pozostania w klubie i kontynuowania rozwoju pod okiem Mikela Artety. Ethan Nwaneri podpisał bowiem nowy, pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 2030 roku.

Dla kibiców Arsenalu to świetna wiadomość, ponieważ prawy napastnik już teraz uchodzi za czołowego zawodnika młodego pokolenia. Perspektywiczny piłkarz nie krył radości po złożeniu podpisu pod odświeżoną umową. – To dla mnie wiele znaczy. Jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do porozumienia. Na Emirates Stadium czuję się jak w domu. Chcę po prostu wygrywać wszystkie mecze i przynosić temu klubowi radość oraz chwałę – powiedział młody Anglik po parafowaniu nowego kontraktu z londyńskim potentatem.

Ethan Nwaneri has signed a long-term contract with The Arsenal 🤩 — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025

Ethan Nwaneri przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Arsenalu, stając się najmłodszym debiutantem w historii Premier League, a później regularnie pojawiał się w kadrze meczowej. Co jasne, jego rozwój nie umknął uwadze europejskich gigantów – szczególnie mocno interesował się nim Real Madryt. Hiszpański gigant próbował przekonać go do transferu na Półwysep Iberyjski, ale koniec końców będzie musiał obejść się smakiem. Mianowicie, Arsenal zatrzymał swoją perełkę na dłużej i wiąże z nią ogromne nadzieje.