Haaland już strzela w Premier League. Demonstracja siły Manchesteru City [WIDEO]

Manchester City odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Wolverhampton Wanderers (4:0) w 1. kolejce Premier League. Dwie bramki dla ekipy Pepa Guardioli zdobył Erling Haaland.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City górą na Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers podejmowało w sobotę Manchester City w ramach pierwszej kolejki Premier League. Dla zespołu Pepa Guardioli poprzedni sezon był rozczarowujący. Obywatele zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu. Letnie okno transferowe miało wzmocnić drużynę, ale przyniosło też głośne pożegnania . Z klubem rozstał się m.in. Kevin De Bruyne, który po dekadzie spędzonej na Etihad Stadium przeniósł się do Napoli.

W sobotnim starciu zadebiutował James Trafford, który dołączył z Burnley. Angielski bramkarz zastąpił między słupkami Edersona, którego transfer do tureckiego giganta Galatasaray jest bliski finalizacji. Jednocześnie władze The Citizens pracują nad sprowadzeniem Gianluigiego Donnarummy, który został skreślony w PSG.

Pierwsza połowa na Molineux Stadium przebiegała pod dyktando gości. Do 34. minuty Manchester City napotykał spore problemy w ofensywie, aż w końcu Erling Haaland trafił do siatki. Norweski napastnik otworzył wynik meczu po precyzyjnym podaniu Rico Lewisa, który zagrał wzdłuż bramki. Zaledwie trzy minuty później wynik podwyższył Tijani Reijnders, zdobywając gola w swoim premierowym występie w Anglii. Holender przeniósł się latem z Milanu.

Manchester City podkręca tempo! 🔥 Gole Haalanda i Reijndersa dają prowadzenie ekipie Guardioli 💪



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2025

W 61. minucie tym razem to Reijnders popisał się asystą przy trafieniu Haalanda, który płaskim strzałem po raz drugi pokonał bramkarza gospodarzy. Wynik spotkania w końcówce ustalił Rayan Cherki, który potrzebował zaledwie ośmiu minut na zdobycie swojego pierwszego gola w barwach The Citizens. W kolejnym meczu Manchester City podejmie Tottenham Hotspur w drugiej serii gier.

𝐃𝐫𝐮𝐠𝐢 𝐠𝐨𝐥 𝐇𝐚𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝𝐚! 🔥



Norweg z imponującym wejściem sezon! Manchester City prowadzi już 3:0! 💪



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2025

Wolverhampton Wanderers – Manchester City 0:4 (0:2)

0:2 Erling Haaland 34′

0:2 Tijani Reijnders 37′

0:3 Erling Haaland 61′

0:4 Rayan Cherki 81′