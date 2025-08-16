Haaland już strzela w Premier League. Demonstracja siły Manchesteru City [WIDEO]

20:31, 16. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Manchester City odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Wolverhampton Wanderers (4:0) w 1. kolejce Premier League. Dwie bramki dla ekipy Pepa Guardioli zdobył Erling Haaland.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City górą na Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers podejmowało w sobotę Manchester City w ramach pierwszej kolejki Premier League. Dla zespołu Pepa Guardioli poprzedni sezon był rozczarowujący. Obywatele zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu. Letnie okno transferowe miało wzmocnić drużynę, ale przyniosło też głośne pożegnania . Z klubem rozstał się m.in. Kevin De Bruyne, który po dekadzie spędzonej na Etihad Stadium przeniósł się do Napoli.

W sobotnim starciu zadebiutował James Trafford, który dołączył z Burnley. Angielski bramkarz zastąpił między słupkami Edersona, którego transfer do tureckiego giganta Galatasaray jest bliski finalizacji. Jednocześnie władze The Citizens pracują nad sprowadzeniem Gianluigiego Donnarummy, który został skreślony w PSG.

Tylko u nas

Afonso Sousa
Właściciel Samsunsporu dla Goal.pl: Tyle zapłaciliśmy za Sousę. Lech chciał dużo więcej
Transparent kibiców Maccabi Hajfa
Właściciel Maccabi Hajfa dla Goal.pl: Transparent w trakcie meczu? Moje zdanie jest jasne!
Były trener Arreiola: „W akademii Sportingu nazywaliśmy go KDB” [NASZ WYWIAD]

Pierwsza połowa na Molineux Stadium przebiegała pod dyktando gości. Do 34. minuty Manchester City napotykał spore problemy w ofensywie, aż w końcu Erling Haaland trafił do siatki. Norweski napastnik otworzył wynik meczu po precyzyjnym podaniu Rico Lewisa, który zagrał wzdłuż bramki. Zaledwie trzy minuty później wynik podwyższył Tijani Reijnders, zdobywając gola w swoim premierowym występie w Anglii. Holender przeniósł się latem z Milanu.

W 61. minucie tym razem to Reijnders popisał się asystą przy trafieniu Haalanda, który płaskim strzałem po raz drugi pokonał bramkarza gospodarzy. Wynik spotkania w końcówce ustalił Rayan Cherki, który potrzebował zaledwie ośmiu minut na zdobycie swojego pierwszego gola w barwach The Citizens. W kolejnym meczu Manchester City podejmie Tottenham Hotspur w drugiej serii gier.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City 0:4 (0:2)

0:2 Erling Haaland 34′

0:2 Tijani Reijnders 37′

0:3 Erling Haaland 61′

0:4 Rayan Cherki 81′

POLECAMY TAKŻE

Ederson
Manchester City robi miejsce dla Donnarummy. Głośne odejście coraz bliżej
Josep Guardiola
Galatasaray ruszyło po gwiazdę Man City. W grze miliony euro
Pep Guardiola
Manchester City przeprowadzi głośny transfer? Celem piłkarz Chelsea