Sobotnie derby Manchesteru obfitowały w olbrzymie emocje. Finalnie to “Czerwone Diabły” wygrały na Old Trafford 2-1, choć jedna bramka padła po kontrowersyjnej decyzji arbitra. Pep Guardiola uważa, że nie powinien on uznać trafienia Bruno Fernandesa. Manchester United pokonał Manchester City 2-1 Bramka wyrównująca padła po kontrowersyjnej sytuacji Według Pepa Guardiola Marcus Rashford miał wpływ na

Czytaj dalej…