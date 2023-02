Layvin Kurzawa odpocznie od gry, fatalny uraz Francuza Jak informuje Hadrien Grenier, Layvin Kurzawa zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie podczas treningu. Wszystko wskazuje na to, że taka kontuzja oznacza pauzę do końca sezonu. Trzynastokrotny reprezentant Francji aktualnie przebywa na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do Fulham. Boczny defensor nie rozegrał zbyt wielu minut na angielskich

