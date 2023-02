Layvin Kurzawa wypada z gry do końca kampanii 2022/2023 z powodu poważnej kontuzji. Lewy obrońca zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza dłuższą pauzę.

PressFocus Na zdjęciu: Layvin Kurzawa

Ogromny pech Layvina Kurzawy

30-latek nie dokończył jednego z treningów

Defensor doznał poważnej kontuzji

Layvin Kurzawa odpocznie od gry, fatalny uraz Francuza

Jak informuje Hadrien Grenier, Layvin Kurzawa zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie podczas treningu. Wszystko wskazuje na to, że taka kontuzja oznacza pauzę do końca sezonu. Trzynastokrotny reprezentant Francji aktualnie przebywa na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do Fulham.

Boczny defensor nie rozegrał zbyt wielu minut na angielskich boiskach, a jakby tego było mało, to nabawił się poważnego urazu. Teraz przed doświadczonym 30-latkiem rehabilitacja i walka o powrót do zdrowia. Wydaje się, że lewy obrońca latem wróci do PSG, z którym wciąż wiąże go kontrakt.

Layvin Kurzawa est victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou gauche. Prêté par le PSG à Fulham cette saison, il avait reçu un gros choc à l’entraînement dimanche. 🇫🇷🤕 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 28, 2023

Londyński klub raczej nie planuje wykupu karty zawodniczej Francuza, a jego umowa z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2024 roku. Wychowanek Monaco w Paryżu także nie ma co liczyć na regularne występy, ponieważ na jego pozycji od pewnego czasu doskonale radzi sobie młody Portugalczyk – Nuno Mendes – który notuje dobre liczby.

Layvin Kurzawa w zaledwie 6 meczach trwającej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na około 5 milionów euro.

Czytaj więcej: