De Bruyne huknął pod poprzeczkę. Cudowny gol [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne zdobył piękną bramkę

Belg trafił w meczu Man City – Crystal Palace

Bramkarz gospodarzy nie miał szans

Gol Kevina De Bruyne w meczu Man City – Crystal Palace

Manchester City szybko stracił gola w meczu z Crystal Palace. Już w 4. minucie do bramki strzeżonej przez Edersona trafił Jean-Philippe Mateta. Francuz świetnie urwał się obrońcom i zachował zimną krew w sytuacji sam na sam z golkiperem. Jednak radość gospodarzy z prowadzenia nie trwała zbyt długo.

Niespełna dziesięć minut po straconej bramce przyjezdni wzięli się do roboty. Piłkę przejął Kevin De Bruyne, który jednym ruchem stworzył sobie miejsce do oddania strzału. Belg od samego początku miał plan zakończenia akcji w indywidualny sposób i udało mu się to wyśmienicie. Futbolówka wylądowała w samym okienku bramki.