Andre Onana wyjątkowo przeciętnie - by nie powiedzieć fatalnie - rozpoczął swoją przygodę na Old Traford. Kameruńczyk w meczu Manchester United - Brentford znowu nie zanotował czystego konta. Niezbyt udaną interwencję 27-latka skomentował Garth Crooks, były piłkarz i ekspert stacji BBC.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana w letnim okienku był bohaterem transferu na linii Inter – Manchester United

Kameruńczyk zastąpił Davida de Geę i na razie nie prezentuje się lepiej niż Hiszpan

W meczu z Brentfordem 27-latek znowu rozczarował

Manchester United. Onana znowu krytykowany

W lecie Andre Onana zamienił Inter na Manchester United i tym samym zastąpił na Old Trafford Davida de Geę, z którym nie przedłużono współpracy. Kameruńczyk do tej pory rozegrał 11 meczów w koszulce Czerwonych Diabłów i tylko trzy razy zanotował czyste konto i aż 19-krotnie musiał sięgać do siatki.

W spotkaniu United – Brentford 27-latek znowu się nie popisał. Przy akcji bramkowej, po której Pszczoły wyszły na prowadzenie golkiper gospodarzy bez wątpienia mógł się zachować lepiej i zatrzymać uderzenie Mathiasa Jensena.

– W ciągu ostatnich 20 lat twojej bramki strzegli Peter Schmeichel, Edwin van der Sar i David de Gea. Teraz nie mają bramkarza ich klasyy. W rzeczywistości Andre Onana nie jest nawet na ich planecie. Od czasu transferu do United albo wpada on na środkowych napastników, albo pozwala piłce prześlizgnąć mu się przez palce, albo, jak to miało miejsce w meczu z Brentford, zostaje pokonany strzałem, który zdołałby zatrzymać uczeń.