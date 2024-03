Chelsea po raz kolejny może zdecydować się na zmianę trenera. Jak donosi dziennikarz Ben Jacobs jedną z opcji do pracy w The Blues jest Eddie Howe.

Imago / Cody Froggatt Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea rozważa zmianę trenera po sezonie

Posada Mauricio Pochettino wisi na włosku

Eddie Howe znajduje się w orbicie zainteresowań The Blues

Eddie Howe kandydatem na trenera Chelsea

Chelsea może zdecydować się po zakończeniu sezonu na zmianę szkoleniowca. Mauricio Pochettino ze względu na rozczarowujące wyniki znajduje się pod dużą presją. Posada Argentyńczyka jest zagrożona, a w mediach pojawiają się nazwiska trenerów, którzy mogliby go zastąpić.

Dziennikarz Ben Jacobs podzielił się nowymi informacjami na temat ewentualnych zmian na Stamford Bridge. Właściciel klub Todd Boehly w wąskim gronie kandydatów do zastąpienia Pochettino umieścił trenera Newcastle – Eddiego Howe’a.

46-letni Anglik również nie może być pewny utrzymania posady w Newcastle. Coraz częściej przewijają się informację, że po zakończeniu sezonu pożegna się z zespołem The Magpies. Wobec tego byłby to idealny kandydat do pracy na Stamford Bridge, biorąc pod uwagę fakt, że Chelsea uniknie wtedy opłaty za wykupienie trenera z obecnego klubu.

Eddie Howe w Newcastle pracuje od listopada 2021 roku. Z drużyną Srok awansował do tegorocznej fazy grupowej Ligi Mistrzów, co było największym sukcesem klubu pod wodzą angielskiego szkoleniowca.