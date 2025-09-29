Chelsea traci cierpliwość. Posada Mareski wisi na włosku

Chelsea rozpoczęła sezon w atmosferze napięcia, a Enzo Maresca znalazł się w ogniu krytyki. Według „Sky Sports” jego posada może być zagrożona po serii kontrowersyjnych decyzji i słabych wynikach.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maresca nie może być pewny swojej przyszłości w Chelsea

Chelsea latem znów wydała ogromne pieniądze, ale zespół nie wygląda na silniejszy. Wyniki są rozczarowujące, a frustracja zaczyna narastać zarówno wśród kibiców, jak i wewnątrz klubu.

Miguel Delaney w programie „Sky Sports” zasugerował, że Enzo Maresca może wkrótce znaleźć się w trudnym położeniu. – Potencjalnie, wyniki zmuszają do spojrzenia na sytuację. Wynikają one z kilku dziwnych decyzji w ostatnich tygodniach. Myślę, że mecz z Manchesterem United był tego najlepszym przykładem. Sposób, w jaki zareagował na czerwoną kartkę Sancheza, czy sprawa Palmera – powiedział ekspert.

Decyzje szkoleniowca w ostatnich spotkaniach wywołały liczne pytania. Dodatkowo obecność współwłaściciela Behdada Eghbalego w szatni po porażce w sobotę nie jest dobrym sygnałem dla trenera.

Maresca nadal ma jednak pewien kredyt zaufania. Awans do Ligi Mistrzów, triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata i fakt, że został wybrany przez obecnych dyrektorów sportowych, dają mu dodatkowy margines bezpieczeństwa. Jak przypominają eksperci, także w poprzednim sezonie Chelsea miała fatalny okres, a mimo to właściciele konsekwentnie wspierali menedżera.

Nie można jednak ignorować ryzyka. Właściciele The Blues już pokazali, że potrafią działać bezwzględnie, jeśli widzą zagrożenie dla miejsca w Lidze Mistrzów. Jeśli wyniki się nie poprawią, presja na Marescę będzie tylko rosła.

