Chelsea straciła kolejnego pomocnika. Mistrz świata kontuzjowany

Reprezentacja Argentyny poinformowała, że Enzo Fernandez został zmuszony do opuszczenia październikowego zgrupowania z powodu urazu kolana. Pomocnik Chelsea dołącza tym samym do długiej listy kontuzjowanych zawodników.

Kontuzja Enzo Fernandeza, pomocnik wrócił wcześniej z kadry

Chelsea latem przeszła kolejną głęboką przebudowę kadry, wydając na nowych zawodników blisko 340 milionów euro. Po siedmiu kolejkach Premier League drużyna Enzo Mareski zajmuje siódme miejsce w tabeli. Przed październikową przerwą reprezentacyjną pokonała Liverpool (2:1) na Stamford Bridge po golach Moisesa Caicedo i Estevao.

Jednym z filarów londyńskiego zespołu pozostaje Enzo Fernandez, który udał się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny. Albicelestes, mający już zapewniony awans na mistrzostwa świata 2026, pokonali w październikowym meczu towarzyskim Wenezuelę (1:0) na Hard Rock Stadium w Miami. Jedyną bramkę zdobył Giovani Lo Celso. Fernandez spędził na boisku 78 minut, po czym został zastąpiony przez Alexisa Mac Allistera.

W sobotnim komunikacie Argentyńska Federacja Piłkarska (AFA) poinformowała, że zawodnik Chelsea opuścił zgrupowanie i nie wystąpi w kolejnym spotkaniu z Portoryko. – Enzo Fernandez został wycofany ze zgrupowania z powodu kontuzji w prawym kolanie – przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

Diagnoza stawia pod znakiem zapytania jego udział w nadchodzących meczach The Blues. Chelsea już w najbliższą sobotę zmierzy się z Nottingham Forest w Premier League, a w środę, 22 października, czeka ją pojedynek z Ajaxem Amsterdam w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Trzy dni później londyńczycy zagrają u siebie z Sunderlandem.

Dotychczasowy bilans Argentyńczyka w sezonie 2025/26 to trzy gole i jedna asysta w dziesięciu występach. Jego absencja może być dla Mareski dużym ciosem, zwłaszcza że lista kontuzjowanych na Stamford Bridge wciąż się wydłuża. Z problemami zdrowotnymi zmagają się już m.in. Levi Colwill, Liam Delap, Cole Palmer oraz Reece James.