Chelsea nie odpuszcza. Wciąż walczy o dwóch gwiazdorów

Xavi Simons wciąż jest jednym z głównych celów Chelsea. Według Fabrizio Romano klub prowadzi rozmowy z RB Lipsk, jednocześnie negocjując transfer Alejandro Garnacho z Manchesteru United.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea chce pozyskać Simonsa i Garnacho w letnim oknie transferowym

Chelsea pracuje nad wzmocnieniami ofensywy i nie zamierza rezygnować z Xaviego Simonsa. Fabrizio Romano poinformował, że londyński klub utrzymuje stały kontakt w sprawie pomocnika i traktuje go jako priorytet w letnim oknie transferowym. Rozmowy z RB Lipsk ponownie zintensyfikowały się w tym tygodniu.

Równolegle trwają negocjacje z Manchesterem United w sprawie Alejandro Garnacho. Transfer argentyńskiego skrzydłowego wydaje się bardzo prawdopodobny, a Chelsea znacząco przyspieszyła działania w ostatnich dniach.

Romano podkreśla, że obie operacje są prowadzone oddzielnie. Oznacza to, że klub z Londynu chce sprowadzić zarówno Garnacho, jak i Simonsa. Taki ruch miałby znacząco zwiększyć jakość ofensywy zespołu Enzo Mareski. Choć negocjacje toczą się od dłuższego czasu to nie widać przełomu. Obaj gracze są zdecydowani, by trafić na Stamford Bridge, ale wciąż brakuje porozumienia między klubami.

Jednocześnie Chelsea zmaga się z problemami kadrowymi w obronie po kontuzji Leviego Colwilla. Trener publicznie apeluje o sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, jednak na razie nie ma pewności, czy klub zrealizuje ten transfer. Niewykluczone, że The Blues zdecydują się postawić na Aarona Anselmino, zamiast wypożyczać go do innego klubu.

Zobacz również: FC Barcelona walczy z czasem. Kiedy debiut Rashforda?