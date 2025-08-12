FC Barcelona walczy z czasem. Kiedy debiut Rashforda?

Marcus Rashford zachowuje spokój mimo problemów Barcelony z rejestracją nowych zawodników. Według „Marki” Anglik ufa, że klub zdąży dopiąć formalności przed meczem z Mallorcą.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona liczy na szybkie dopięcie rejestracji Rashforda i Garcii

Marcus Rashford pozostaje spokojny, choć FC Barcelona wciąż walczy z czasem, by zarejestrować nowych zawodników na start sezonu La Liga. Priorytetem jest Joan Garcia, którego rejestracja zależy od decyzji Komisji Medycznej ligi w sprawie długości absencji Marca-Andre ter Stegena. Jeśli orzeczenie będzie pozytywne, klub wykorzysta jego pensję, by najpierw wprowadzić nowego bramkarza do kadry.

Według „Marki”, Marcus Rashford w pełni ufa działaniom klubu i słowom Joana Laporty. Anglik wierzy, że zostanie zgłoszony do rozgrywek jeszcze w tym tygodniu i zadebiutuje już w sobotę przeciwko Mallorce.

Blaugrana liczy, że dzięki odejściom takich graczy jak Inigo Martinez oraz niedawnym manewrom finansowym uda się zarejestrować obu zawodników. Klub regularnie wysyła zawodnikom oczekującym na rejestrację zapewnienia, że sprawy idą w dobrym kierunku.

Rashford wiedział o trudnej sytuacji finansowo-rejestracyjnej, gdy podpisywał kontrakt, ale nie wpłynęło to na jego chęć gry dla Barcelony. Anglik jest gotów na debiut i pozostaje w świetnej formie po udanym okresie przygotowawczym. W meczu o Pcuhar Gampera Hansi Flick ustawił go w ataku w miejsce kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Zobacz również: Man City wycenił gwiazdkę. Tottenham musi sięgnąć głęboko do portfela