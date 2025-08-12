Chelsea może zmienić plany. Ten gracz skorzysta na kontuzji Colwilla

Chelsea rozważa zatrzymanie Aarona Anselmino w pierwszym zespole po kontuzji Leviego Colwilla. Według „The Athletic” młody Argentyńczyk może dostać szansę od Enzo Mareski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kontuzja Colwilla otwiera drzwi dla Anselmino w Chelsea

Chelsea straciła Leviego Colwilla na dłuższy czas po zerwaniu więzadła krzyżowego. Klub utrzymuje, że nie planuje nagłego wejścia na rynek po nowego obrońcę. Władze są zadowolone z obecnej kadry i wierzą, że poradzą sobie bez dodatkowych wzmocnień.

Nie brakuje jednak opinii, że przy odpowiedniej okazji Chelsea sięgnęłaby po stopera gotowego od razu wejść do pierwszego składu. Wśród alternatyw pojawił się także pomysł zatrzymania Aarona Anselmino. 19-letni obrońca wrócił w styczniu z wypożyczenia do Boca Juniors, by rozpocząć proces aklimatyzacji w Anglii.

Według „The Athletic” Anselmino specjalizuje się w grze jako ten środkowy z trójki obrońców. Początkowo miał zostać ponownie wypożyczony, jednak sytuacja po kontuzji Colwilla może to zmienić. Decyzja będzie należeć do trenera Enzo Mareski.

Anselmino byłby przede wszystkim opcją rezerwową. W hierarchii znajdowałby się za Trevohem Chalobahem, Tosinem Adarabioyo, Wesleym Fofaną i Benoitem Badiashile. W praktyce jego szanse na grę w Premier League byłyby niewielkie, a większość występów mogłaby przypaść na rozgrywki pucharowe.

Dla młodego Argentyńczyka pozostanie w klubie oznaczałoby szansę nauki od doświadczonych kolegów i stopniowego oswajania się z wymaganiami gry w Premier League. Decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, a wiele zależy od dalszych ruchów Chelsea na rynku transferowym.

