Chelsea znowu będzie musiała radzić sobie bez Romeo Lavii. Belgijski pomocnik doznał kolejnej kontuzji. Prognozy nie są optymistyczne, co ujawnia Bobby Vincent.

ANP/ Alamy Na zdjęciu: Romeo Lavia ( Chelsea FC - AFC Ajax)

Chelsea znowu bez Lavii

Romeo Lavia w lecie 2023 roku zamienił Southampton na Chelsea. The Blues zapłacili za niego 62 miliony euro. Wychowanek Anderlechtu i Manchesteru City miał stanowić o sile drugiej linii londyńczyków, jednak ciągle mierzy się z problemami zdrowotnymi. W tym sezonie rozegrał zaledwie siedem meczów, a na murawie spędził tylko 240 minut.

Jednokrotny reprezentant Belgii w spotkaniu z Karabachem Agdam opuścił boisko już w 8. minucie. 21-latek doznał kontuzji mięśnia czworogłowego uda. Bobby Vincent twierdzi, że Lavia będzie pauzował co najmniej miesiąc. Co najmniej, ponieważ dokładna data powrotu defensywnego pomocnika może zostać oceniona dopiero za dwa tygodnie.

Były zawodnik Świętych do tej pory wystąpił w 30 pojedynkach w barwach stołecznej ekipy. Jego łączny dorobek to 1341 minut w ciągu nieco ponad dwóch lat. Lavia od momentu przeprowadzki na Stamford Bridge opuścił aż 76 meczów.