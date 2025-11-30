Chelsea – Arsenal: tylko dwa gole na Stamford Bridge
Ile bramek padło w pierwszej połowie rywalizacji na Stamford Bridge? Zero. A ile kartek pokazał sędzia Anthony Taylor? Sześć, w tym jedną czerwoną. Obejrzał ją Moises Caicedo. Pomocnik Chelsea w brutalny sposób potraktował kostkę Mikela Merino i po analizie VAR został wyrzucony z boiska. Arsenal nie zdołał wykorzystać przewagi i obie ekipy na przerwę schodziły przy remisie 0:0.
Tuż po zmianie stron The Blues wyszli na prowadzenie. W 48. minucie Reece James posłał dośrodkowanie na głowę Trevoha Chalobah, a ten zaskoczył Davida Rayę. Kanonierzy odpowiedzieli jedenaście minut później. Mikel Merino skorzystał z dogrania Buyako Saki i pokonał Roberta Sancheza.
Ostatecznie nikt nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Chelsea z 24 punktami na koncie plasuje się na najniższym stopniu podium, natomiast Arsenal ma w dorobku 30 oczek i prowadzi w tabeli Premier League. Podopieczni Mikela Artety mają pięć punktów przewagi nad Manchesterem City.
Chelsea – Arsenal 1:1 (0:0)
Chalobah 48′ – Merino 59′