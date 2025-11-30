Chelsea - Arsenal to hitowe starcie w 13. kolejce Premier League. W derbach Londynu na Stamford Bridge padł remis. W pierwszej połowie zabrakło goli.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori i Moises Caicedo (Chelsea - Arsenal)

Chelsea – Arsenal: tylko dwa gole na Stamford Bridge

Ile bramek padło w pierwszej połowie rywalizacji na Stamford Bridge? Zero. A ile kartek pokazał sędzia Anthony Taylor? Sześć, w tym jedną czerwoną. Obejrzał ją Moises Caicedo. Pomocnik Chelsea w brutalny sposób potraktował kostkę Mikela Merino i po analizie VAR został wyrzucony z boiska. Arsenal nie zdołał wykorzystać przewagi i obie ekipy na przerwę schodziły przy remisie 0:0.

Tuż po zmianie stron The Blues wyszli na prowadzenie. W 48. minucie Reece James posłał dośrodkowanie na głowę Trevoha Chalobah, a ten zaskoczył Davida Rayę. Kanonierzy odpowiedzieli jedenaście minut później. Mikel Merino skorzystał z dogrania Buyako Saki i pokonał Roberta Sancheza.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! 𝐓𝐑𝐄𝐕𝐎𝐇 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐎𝐁𝐀𝐇! Chelsea prowadzi grając w osłabieniu! 🔥🔥



Jak odpowie Arsenal? 🤔



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/y5QTNPaAPM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 30, 2025

Ostatecznie nikt nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Chelsea z 24 punktami na koncie plasuje się na najniższym stopniu podium, natomiast Arsenal ma w dorobku 30 oczek i prowadzi w tabeli Premier League. Podopieczni Mikela Artety mają pięć punktów przewagi nad Manchesterem City.

Chelsea – Arsenal 1:1 (0:0)

Chalobah 48′ – Merino 59′