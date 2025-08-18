Real Madryt i Atletico od dłuższego czasu analizowały możliwość pozyskania mistrza świata z 2022 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że marzenia stołecznych ekip o pozyskaniu Argentyńczyka właśnie upadły.

Real i Atletico muszą „obejść się smakiem”

Cristian Romero mógł dopisać do swojego CV kolejną ligę z europejskiej czołówki, ale przynajmniej na razie 27-latek nie wzbogaci swojego doświadczenia o grę w La Liga. Chociaż Real Madryt i Atletico wykazywały wyraźne zainteresowanie argentyńskim obrońcą, Tottenham nie zamierzał pozbywać się kluczowego zawodnika. Dzisiaj Spurs „na dobre” pozbawili złudzeń hiszpańskich gigantów.

Kapitan londyńczyków, jak poinformował klub, złoży podpis pod długoletnią umową. Tottenham nie informuje o szczegółach porozumienia, jednak możemy zakładać, że Romero – przynajmniej w teorii – będzie występował w szeregach Spurs przynajmniej do 30 czerwca 2030 roku.

We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

Reprezentant Albicelestes w lecie 2021 roku został wypożyczony jeden sezon, natomiast rok później londyńczycy wykupili go z Atalanty za 52 miliony euro. Romero w barwach stołecznej drużyny rozegrał już 126 meczów. W poprzednim sezonie sięgnął po zwycięstwo w Lidze Europy – dzięki temu zespól obecnie prowadzony przez Thomasa Franka zakwalifikował się do Ligi Mistrzów.