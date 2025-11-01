Cash wyróżniony przez Aston Villę! Nagroda dla Polaka

Matty Cash został wybrany najlepszym piłkarzem Aston Villi w październiku. Klub poinformował o nagrodzie dla reprezentanta Polski w mediach społecznościowych. Ostatnio obrońca imponował formą.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash najlepszym piłkarzem Aston Villi w październiku

Aston Villa ma za sobą bardzo udane tygodnie. W ostatnich siedmiu meczach wygrali aż sześciokrotnie, doznając tylko jednej porażki. Jedyny raz, gdy nie odnieśli zwycięstwa to spotkanie z Go Ahead Eagles w Lidze Europy (1:2). Dobre wyniki sprawiły, że zaliczyli awans w tabeli Premier League o kilka pozycji. Jednym z wyróżniających się zawodników w tym czasie był reprezentant Polski – Matty Cash.

Obrońca imponował formą nie tylko w klubie, ale również w Biało-Czerwonych barwach. W ostatnich czterech meczach z orzełkiem na piersi zdobył dwie bramki. Z kolei w koszulce Aston Villi rozegrał w październiku 5 spotkań, zdobywając jedną bramkę.

Ostatnie występy nie przeszły niezauważone. The Villans poinformowali w mediach społecznościowych, że Matty Cash został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w klubie. W głosowaniu zdeklasował rywali, otrzymując aż 52% głosów. Na podium znaleźli się również Emiliano Buendia (24% głosów) i John McGinn (7% głosów).

Cash is king 👑



Your October Player of the Month…



Matty. Cash. pic.twitter.com/MSnYNubdZo — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 31, 2025

Co ciekawe Cash jest również w gronie zawodników nominowanych do nagrody dla piłkarza miesiąca w Premier League. Wśród nominowanych znaleźli się także Erling Haaland (Manchester City) czy Bryan Mbeumo (Manchester United).