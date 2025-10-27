Cash nagrodzony przez klub. Długoletnia umowa

13:57, 27. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Aston Villa

Matty Cash został nagrodzony za znakomitą postawę w tym sezonie. Aston Villa potwierdziła, że reprezentant Polski podpisał długoletni kontrakt.

post-default-image
Obserwuj nas w
Na zdjęciu:

Cash z nowym kontraktem

Który z reprezentantów Polski obecnie prezentuje się najlepiej? Matty Cash zdeklasował konkurencję. 28-latek rozegrał łącznie 16 meczów, w tym dziewięć w Premier League i trzy w kadrze narodowej. Jego ofensywny dorobek to cztery gole. Przynajmniej trzy z nich miały ogromną wagę.

Dzięki trafieniom Casha Aston Villa zremisowała z Sunderlandem i wygrała z Manchesterem City, a Biało-Czerwoni zatrzymali Holandię. Natomiast w starciu z Finlandią bramka wychowanka Nottingham Forest otworzyła wynik spotkania.

Klub z Birmingham docenił świetną dyspozycję swojego zawodnika i zaoferował mu przedłużenie współpracy. Cash zaakceptował warunki proponowane przez The Villans i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kamil Grosicki
Co z przyszłością Grosickiego? Mamy stanowisko Pogoni! [NASZ NEWS]
Matty Cash
Cash znów to zrobił! Kapitalny gol w starciu z Man City [WIDEO]
Pep Guardiola
Man City chce nowego defensora. Pracuje nad transferem reprezentanta Anglii