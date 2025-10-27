Cash nagrodzony przez klub. Długoletnia umowa

Matty Cash został nagrodzony za znakomitą postawę w tym sezonie. Aston Villa potwierdziła, że reprezentant Polski podpisał długoletni kontrakt.

Na zdjęciu:

Cash z nowym kontraktem

Który z reprezentantów Polski obecnie prezentuje się najlepiej? Matty Cash zdeklasował konkurencję. 28-latek rozegrał łącznie 16 meczów, w tym dziewięć w Premier League i trzy w kadrze narodowej. Jego ofensywny dorobek to cztery gole. Przynajmniej trzy z nich miały ogromną wagę.

Dzięki trafieniom Casha Aston Villa zremisowała z Sunderlandem i wygrała z Manchesterem City, a Biało-Czerwoni zatrzymali Holandię. Natomiast w starciu z Finlandią bramka wychowanka Nottingham Forest otworzyła wynik spotkania.

Aston Villa is delighted to announce that Matty Cash has signed a new contract with the club. pic.twitter.com/pKOAzOvW8E — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 27, 2025

Klub z Birmingham docenił świetną dyspozycję swojego zawodnika i zaoferował mu przedłużenie współpracy. Cash zaakceptował warunki proponowane przez The Villans i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku.