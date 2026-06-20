Amorim wskazał cel transferowy. Milan zainteresowany piłkarzem Manchesteru United

17:50, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Sun

Ruben Amorim chciałby ponownie współpracować z piłkarzem Manchesteru United. Szkoleniowiec AC Milanu liczy na transfer Manuela Ugarte - informuje "The Sun".

Ruben Amorim
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manuel Ugarte celem transferowym Rubena Amorima

Ruben Amorim został już ogłoszony nowym trenerem AC Milanu. Były opiekun Manchesteru United doskonale pamiętam o swoich byłych podopiecznych i już myśli o nawiązaniu ponownej współpracy z jednym z nich. „The Sun” przekazuje, że portugalski trener chciałby sprowadzić Manuela Ugarte na San Siro. Warto zaznaczyć, że reprezentant Urugwaju znajduje się na wylocie z drużyny Czerwonych Diabłów.

AC Milan dość poważnie podchodzi do tematu Manuela Ugarte. Pomocnik faktycznie znajduje się w kręgu zainteresowań Rossonerich. Mediolańczycy jednak nie są osamotnieni w wyścigu po zawodnika Manchesteru United. Reprezentant Urugwaju znajduje się również w kręgu zainteresowań Galatasaray. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer.

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Manchester United nie będzie utrudniał zainteresowanym stronom. Manuel Ugarte nie jest w ich planach i pozwolą mu odejść za stosunkowo niską cenę, choć szczegółów jeszcze nie znamy. AC Milan oraz Galatasaray stoczą twardą walkę, ale wydaje się, że Urugwajczyk jest bliżej nawiązania ponownej współpracy z Rubenem Amorimem.

W poprzednim sezonie Manuel Ugarte rozegrał 24 spotkania w koszulce Manchesteru United. Pomocnik nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.

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