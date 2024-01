IMAGO / Pro Sports Images / Nigel Keene Na zdjęciu: Erik Ten Hag

Jamie Carragher bardzo krytycznie ocenił pracę Erika ten Haga

Legenda Liverpoolu mocno oceniła jego umiejętności

Manchester United w tym sezonie rozczarowuje swoich fanów

Manchester United nie może być zadowolony z ostatnich wyników w lidze. “Czerwone Diabły” lokują się dopiero na siódmym miejscu w Premier League. To powoduje sporą krytykę ze strony fanów oraz dziennikarzy i ekspertów. Szczególnie mocno obrywa się Erikowi ten Hagowi, który ma wielu przeciwników swojej obecnej pracy w ekipie United. Właściwie to coraz trudniej znaleźć jego zwolenników. Z pewnością nie należy do nich Jamie Carragher, który teraz bardzo mocno ocenił szkoleniowca “Red Devils”.

– Wcześniej wydawało mi się, że Erik ten Hag przynajmniej dobrze zna się na piłce, ale nie ma mocnej osobowości. Gdy ewidentnie nie radzi sobie taktycznie i wynikowo, to nie zostało mu już nic. Nie widzę, by gracze po prostu go lubili, lub też rozwijali się pod jego okiem – mówi były reprezentant Anglii cytowany przez “Daily Mail”.

