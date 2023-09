fot. Imago / Paul Marriott Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

David Seaman pozwolił sobie ostatnio na ciekawy komentarz dotyczący Chelsea

Były bramkarz Arsenalu wprost przekazał że byłby szczęśliwy, gdyby władze The Blues zwolniłu Mauricio Pochettino

Anglik jest przekonany, że im dłużej Argentyńczyk będzie pracował w Chelsea, tym zespół będzie grał lepiej na nieszczęście The Gunners

Seamann wbrew pozorom nie życzy źle Pochettino

Chelsea aktualnie ma zaledwie pięć punktów w ligowej tabeli. Jednocześnie dzisiaj stołecznej ekipie bliżej do walki o utrzymanie niż do walki o najwyższe cele. Były bramkarz reprezentacji Anglii i Arsenalu pozwolił sobie na komentarz na temat postawy ekipy ze Stamford Bridge.

– Kiedy Aston Villa pokonała Chelsea (1:0), wiele mówiło się o zwolnieniu Pochettino. Problem jednak wcale nie leży po jego stronie – mówił David Seaman cytowany przez Metro.

– Jeśli londyńscy szefowie postanowią się go pozbyć, będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. W końcu dla Chelsea wszystko natychmiast się skończy. Im dłużej będzie pracował z The Blues, tym lepsi się staną. Nie ma co do tego wątpliwości – przekonywał Anglik.

– Myślę, że Chelsea odniesie sukces. Arsenal zagra z nimi za kilka tygodni i Kanonierzy muszą wygrać, póki mogą. Jestem natomiast pewny, że Chelsea z upływem czasu będzie coraz lepszy – podsumował były bramkarz Arsenalu.

