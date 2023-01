fot. PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Man Utd może wkrótce sfinalizować transfer z udziałem holenderskiego napastnik. Sky Sports przekonuje, że klub z Old Trafford prowadzi rozmowy z Woutem Weghorstem. Suma transakcji ma wynieść 10 milionów euro.

Wout Weghorst możliwe, że wkrótce wróci do Premier League

Holenderski napastnik według Sky Sports może zasilić szeregi Man Utd

30-latek aktualnie broni barw Besiktasu

Weghorst zakotwiczy w Man Utd?

Man Utd ma zamiar tej zimy wzmocnić się w ofensywie. Po tym, jak szeregi angielskiej ekipy pożegnał Cristiano Ronaldo, to w szeregach Czerwonych Diabłów pojawiła się luka w składzie.

Sky Sports przekonuje, że Man Utd celuje w transfer Wouta Weghorsta. W każdym razie działacze angielskiego klubu czekają na wynik negocjacji między Burnley a Besiktasem w sprawie wcześniejszego zakończenie wypożyczenia Holendra. Jasne jest, że napastnik jest zainteresowany przeprowadzką do ekipy z Old Trafford.

Wcześniej dyrektor sportowy tureckiego klubu Jeyhun Kazanci powiedział, że wypożyczenie Weghorsta zostanie zakończone przed terminem tylko wtedy, gdy wypłacona zostanie rekompensata. Jeśli tak się nie stanie, Holender pozostanie w Turcji do końca sezonu.

Aby Weghorst mógł zagrać w sobotę z Man City, to Manchester United musi zarejestrować go do piątku do północy. 30-letni napastnik ma na swoim koncie osiem bramek i cztery asysty w 16 meczach dla Besiktasu w lidze tureckiej. Na Mistrzostwach Świata 2022 wziął udział w czterech meczach reprezentacji Holandii i strzelił dwa gole po wejściu na boisko jako rezerwowy w meczu ćwierćfinałowym z Argentyną (2:2, 3:4 po karnych).

