Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea rezygnuje z Victora Osimhena na rzecz Benjamina Sesko

Chelsea znów będzie mieć pracowite lato podczas okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że z posadą szkoleniowca pożegna się Mauricio Pochettino, więc The Blues będą zmuszeni do poszukiwań nowego trenera. Co więcej, coraz bardziej prawdopodobne jest, że na Stamford Bridge nie trafi Victor Osimhen. Według włoskiej prasy Nigeryjczyk jest już po słowie z Paris Saint-Germain. Francuzi mają aktywować latem klauzulę w kontrakcie napastnika, która opiewa na 113 milionów funtów.

Taki obrót wydarzeń sprawił, że Chelsea musiała przedefiniować swoje plany transferowe. Portal TeamTalk poinformował, że londyńczycy skupili aktualnie swoją uwagę na napastniku RB Lipsk. Mowa tutaj o Benjaminie Sesko, którym interesuje się również Manchester United. Słoweniec niespełna rok temu trafił do Bundesligi, lecz może pochwalić się już zdobyciem 14 goli w 38 meczach.

The Blues w przypadku chęci pozyskania 20-latka muszą przygotować się na spory wydatek. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Byki lekką ręką oddały młodą gwiazdę. Władze RB Lipska wierzą, że każdym następnym sezonem wartość Sesko będzie wzrastać, dlatego woleliby zatrzymać utalentowanego zawodnika u siebie. Jednak w przypadku wysokiej oferty mogą być gotowi do rozstania z reprezentantem Słowenii. O zainteresowaniu Sesko ze strony Chelsea przekonuje również ceniony dziennikarz Fabrizio Romano.

– Jestem świadomy, że Benjamin Sesko wzbudza duże zainteresowanie, ale nie jest to żadna nowość. Już wcześniej mówiłem o zainteresowaniu Chelsea – powiedział Romano na łamach Caughtoffside.com.