MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Oferta 50-60 milionów za Rashforda powinna zadowolić Man United

Manchester United w kiepskim dla siebie sezonie nie może liczyć na zbyt dużą pomoc ze strony Marcusa Rashforda. Anglik w bieżących rozgrywkach rozczarowuje i nie przypomina zawodnika z poprzedniej kampanii, w której stanowił o sile Czerwonych Diabłów. Ze względu na kiepską formę grono przeciwników wychowanka The Reds Devil uważa, że klub powinien sprzedać piłkarza, jeśli otrzyma ofertę na poziomie 50-60 milionów funtów.

– Wierzę, że Rashford troszczy się o United i chce grać jak najlepiej. Trudno jednak nie zgodzić się z jego krytykami, którzy twierdzą, że wygląda na niewzruszonego. Jeśli latem do klubu wpłynie oferta w wysokości 50-60 milionów funtów nie miałbym problemów z zaakceptowaniem jej – mówił dziennikarz Jack Flintham na łamach Manchester Evening News.

Innego zdania jest za to były piłkarz Czerwonych Diabłów, Dwight Yorke. Jego zdaniem 26-latek wciąż ma wiele do zaoferowania, a klub nie ma powodów, aby się go pozbyć za wszelką cenę. Według byłego napastnika Rashford wciąż nie osiągnął pełni swoich możliwości.

– Rashford ma 26 lat, wciąż ma czas. Dlaczego mieliby oddać najlepszego zawodnika? Ok, ostatnio nie spisywał się najlepiej, ale dlaczego mieliby się go pozbyć. Chyba że sam chce odejść. […] Ma 26 lat i będzie wchodził w szczytową formę. Dlaczego chcesz go sprzedać? – bronił zażarcie Rashforda były piłkarz Dwight Yorke.

Wychowanek Manchesteru United w tym sezonie rozegrał 40 spotkań, w których strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst. Kontrakt z Czerwonymi Diabłami ma ważny do czerwca 2028 roku. Debiutował w klubie za kadencji Jose Mourinho w 2016 roku.