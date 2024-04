Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi zostaje w Barcelonie

Xavi Hernandez zdecydował się zostać w FC Barcelonie pomimo wcześniejszych deklaracja o odejściu. Przypomnijmy, że Hiszpan podjął zaskakującą decyzję po porażce 3:5 z Villarrealem. Jednak namowy Joana Laporty zmieniły zdanie hiszpańskiego szkoleniowca.

– To najlepsza wiadomość dla Barcelony. Stabilizacja jest niezwykle ważna dla projektu. Xavi reprezentuje DNA tego klubu, ma Barcę w DNA. To najlepszy wybór dla klubu. Potrzebujemy więcej doświadczenia. Xavi to gwarantuje – stwierdził Joan Laporta na oficjalnej konferencji prasowej.

Według doniesień Xaviego do pozostania przekonały m.in. obietnice zarządu. Ponoć kadra Dumy Katalonii ma zostać wzmocniona o nowe nazwiska, które pomogą drużynie w rywalizacji na wszystkich frontach.

Pepelu pierwszym celem Xaviego

Ciekawe informacje o potencjalnym celu transferowym przekazał serwis Marca. Według tego źródła wysoko na liście życzeń Xaviego plasuje się Pepelu, czyli defensywny pomocnik Valencii.

Piłkarz w tym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył w nich 6 bramek i zanotował asystę. 25-latek imponuje przede wszystkim umiejętnościami defensywnymi, wyróżniając się skutecznym przechwytem, walecznością i koncentracją na boisku.

Wydaje się, że jest to postać, której obecnie brakuje w składzie Barcelony. Taki zawodnik byłby doskonałym uzupełnieniem dla kreatywnych pomocników Blaugrany.

SPRAWDŹ: Trzy obiecane transfery Barcelony, które zmieniły decyzję Xaviego