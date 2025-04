Liverpool podejmował Everton w spotkaniu 30. kolejki Premier League. Już na początku derbów Merseyside doszło do sytuacji, po ktorej dyskusje szybko nie ucichną.

Associated Press / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Everton

Liverpool pokrzywdzony przez arbitra

Obie ekipy przed środowym meczem dzieliło ponad dziesięć pozycji, ale – derby rządzą się swoimi prawami. Zwłaszcza derby Merseyside. Liverpool przystępował do tego spotkania z pozycji lidera tabeli Premier League, ale to zajmujący 13. miejsce Everton w 21. minucie jako pierwszy trafił do siatki. Jednak VAR anulował trafienie Beto. Natomiast dziesięć minut wcześniej sędzia podjął niezrozumiałą decyzję.

James Tarkowski w bezmyślny sposób zaatakował Alexisa Mac Allistera. Obrońca The Toffees za swoje zagranie obejrzał tylko żółtą kartkę. Jednak nagranie faulu nie pozostawia złudzeń – doświadczony defensor zasługiwał na wyrzucenie z boiska.

Zobacz WIDEO: Wielka kontrowersja w derbach Liverpoolu. Sędzia nawet nie podszedł do monitora

Prowadzący to spotkanie Samuel Barrott nie został wezwany do monitora. Dlaczego? Takie tłumaczenie przedstawia Premier League Match Centre:

– Sędzia ukarał Tarkowskiego żółtą kartką za nieostrożny faule, a VAR to zaakceptował. Kontakt po zagraniu piłki przez Tarkowskiego został uznany za nieostrożny.

Jedno jest pewne – trudno zgodzić się z decyzją zespołu arbitrów odpowiedzialnych za derby Merseyside.