Jednak nie Real Madryt?! Kolejny gigant idzie po Olise

Michael Olise przyciąga coraz większe zainteresowanie. Od jakiegoś czasu stara się o niego Real Madryt. Zdaniem Christiana Falka do wyścigu o francuskiego piłkarza dołączył Manchester City.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise w kręgu zainteresowań Man City. Real Madryt ma konkurenta

Michael Olise skupia się na grze podczas Mistrzostw Świata z reprezentacją Francji. W międzyczasie w mediach trwa saga transferowa dotycząca zmiany klubu. Od kilku dni mocno zabiega o niego Real Madryt, a dziennikarze sugerują, że Królewscy są gotowi zapłacić za niego ponad 200 milionów euro. Bayern Monachium na razie nie ma zamiaru sprzedawać kluczowego piłkarza.

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Stanowisku Bawarczyków jest jasne. Każdy chce, żeby Olise został jeszcze w klubie. Ma ważny kontrakt czerwca 2029 roku, a ponadto obok Harry’ego Kane’a jest gwiazdą zespołu. Niemniej jednak nie odstrasza to innych zespołów, które myślą o transferze.

Jeden z czołowych niemieckich dziennikarzy, Christian Falk poinformował, że do wyścigu o Olise dołączył właśnie kolejny gigant. O pozyskaniu 19-krotnego reprezentanta Francji myśli Manchester City. Obywatele obserwują sytuację piłkarza i jeśli będzie taka okazja, są gotowi złożyć ofertę. Mają jednak świadomość, że bardzo trudno będzie sfinalizować potencjalny transfer.

Olise ma za sobą dwa świetne sezony w barwach Bayernu. Klub z Monachium wyciągnął go z Crystal Palace za 53 miliony euro. Francuz odwdzięczył się za zaufanie, zdobywając 42 bramki i notując 54 asysty w 107 meczach we wszystkich rozgrywkach.