Man United celuje w transfer Brazylijczyka. To będzie głośny ruch

Manchester United poszukuje nowego skrzydłowego. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów nadal znajduje się William Gomes z FC Porto - podaje "A Bola".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

William Gomes na radarze Manchesteru United

Manchester United zakończył poprzedni sezon Premier League na solidnym trzecim miejscu w tabeli. Po udanej kampanii klub postawił na stabilizację i dalszą przebudowę kadry. Nowy kontrakt podpisał Michael Carrick, który odpowiada za przygotowanie szerokiego i składu zdolnego rywalizować nie tylko w lidze, ale również w Lidze Mistrzów.

W tym kontekście na liście potencjalnych wzmocnień Czerwonych Diabłów pojawiło się kolejne interesujące nazwisko. Jednym z zawodników obserwowanych przez klub z Old Trafford jest skrzydłowy William Gomes z FC Porto.

Według doniesień „A Bola”, Manchester United znajduje się w grupie klubów Premier League, które uważnie śledzą rozwój 20-letniego Brazylijczyka. Sytuację zawodnika monitorują także Arsenal oraz Newcastle United. Zainteresowanie utalentowanym skrzydłowym wykazują również Atletico Madryt oraz AS Roma.

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Gomes trafił do portugalskiego giganta z Sao Paulo w styczniu 2025 roku za 9 milionów euro. Skrzydłowy bardzo szybko zaadaptował się do europejskiego futbolu. Na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne oferty. Zainteresowanie Manchesteru United wydaje się naturalne.

Młody zawodnik czuje się komfortowo zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. Jego wszechstronność, odwaga w grze jeden na jeden oraz bezpośredni styl gry sprawiają, że może być wartościowym wzmocnieniem dla drużyny stawiającej na ofensywny oraz szybki futbol. W minionym sezonie Gomes zanotował bardzo dobre liczby – zdobył 13 bramek i dorzucił dwie asysty w 46 spotkaniach.