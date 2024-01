Bramkarz Manchesteru United oburzony decyzją selekcjonera

Bramkarz Manchesteru United, Andre Onana jest wściekły na selekcjonera reprezentacji Kamerunu. Powodem jest decyzja o pozostawieniu go poza kadrą na pierwszy mecz Pucharu Narodów Afryki. Zawodnik niepotrzebnie śpieszył się na to spotkanie.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana nie zagrał w pierwszym meczu na PNA

Bramkarz leciał specjalnym samolotem po niedzielnym meczu Man United

Choć dotarł na czas, znalazł się poza kadrą

Onana zły na selekcjonera

Andre Onana jeszcze w niedzielę grał w meczu Premier League między Manchesterem United a Tottenhamem. Po jego zakończeniu popędził na lotnisko Liverpoolu, skąd miał bezpośredni lot na Puchar Narodów Afryki. Choć bramkarz zdążył na czas, ostatecznie nie zagrał w meczu z Gwineą.

Między słupkami stanął Fabrice Ondoa, a na ławce rezerwowych zasiedli Devis Epassy i Simon Ngapandouetnbu. Onana nie ukrywał w wywiadzie, że jest zbulwersowany decyzją szkoleniowca Rigoberta Songa.

– Skoro nie było w planach tego, bym w ogóle zagrał, to po co się tak spieszyłem? Po co wynajęto mi prywatny samolot? – pytał Onana.

Na ten moment nie wiadomo czy bramkarz Manchesteru United zagra w kolejnych meczach reprezentacji Kamerunu. Jego drużyna zmierzy się w piątek z Senegalem.

Czytaj także: Zaskakująca decyzja ws. Onany. Rozegra dwa mecze dzień po dniu