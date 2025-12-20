Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Benjamin Sesko: Każdy trening w Manchesterze United to spełnienie marzeń

Manchester United w letnim okienku transferowym przeprowadził wiele interesujących wzmocnień. Jednym z piłkarzy, który zawitał przed sezonem na Old Trafford, jest Benjamin Sesko. Koszt sprowadzenia reprezentanta Słowenii z RB Lipska wyniósł ponad 70 milionów euro. Napastnik jeszcze w pełni nie pokazał swojego potencjału, ale Czerwone Diabły są spokojne o 22-latka.

Ostatnio Benjamin Sesko postanowił udzielić szczerego wywiadu klubowej telewizji. Zawodnik Manchesteru United nigdy nie ukrywał, że gra dla tego klubu jest jego marzeń. Te słowa zostały właśnie przez niego potwierdzone. Reprezentant Słowenii ostatnio zmagał się z kontuzją, ale będzie do dyspozycji Rubena Amorima w najbliższym meczu ligowym z Aston Villą.

– Byłem bardzo zadowolony z powrotu i tego, że znów mogłem być z drużyną. Teraz mogę się cieszyć i starać się być lepszym każdego dnia. Każdy trening w Manchesterze United to spełnienie marzeń – powiedział Benjamin Sesko cytowany przez serwis „DevilPage”.

Reprezentant Słowenii dotychczas rozegrał 13 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki napastnika jeszcze nie powalają na kolana. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Ruben Amorim jednak ostrożnie podchodzi do 22-latka.