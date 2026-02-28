Barcelona nie rozmawia z Alvarezem! Jest nowy faworyt

Barcelona nie jest faworytem w walce o Juliana Alvareza, a co więcej, Deco miał nawet nie prowadzić rozmów ws. jego transferu. Według "The Mirror", na faworyta w sprowadzeniu Argentyńczyka wyrasta Arsenal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal faworytem w walce o Alvareza

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona będzie niezwykle zdeterminowana, aby latem pozyskać nowego napastnika. Trudno mieć już wątpliwości, że pozycja Roberta Lewandowskiego będzie niepodważalna i Polak będzie mógł liczyć na pewny plac. Dlatego też – biorąc pod uwagę, że klub walczyć chce na wszystkich frontach o najwyższe cele – najprawdopodobniej dojdzie do transferu nowego napastnika.

W tym kontekście w ostatnim czasie wymieniano wiele nazwisk, ale przede wszystkim powtarzało się jedno: Julian Alvarez. Sam zawodnik ma być nawet bardzo zdeterminowany do transferu, ale decydujące będą inne aspekty. Szczególnie, że konkurencja jest spora. Według informacji przekazanych przez „The Mirror”, Arsenal stał się faworytem w wyścigu o napastnika Atletico Madryt. Co więcej, Deco, a więc dyrektor sportowy Barcelony potwierdził, że nie prowadził rozmów nt. transferu z Juliana Alvareza.

Jak przekazuje powyższe źródło, choć Barcelona bardzo chciałby pozyskać Argentyńczyka, to sytuacja finansowa klubu raczej na to nie będzie pozwalała. Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań oraz zdobył 13 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Na jego koncie są już występy w Premier League w barwach Manchesteru City. Mistrz Świata ma również blisko 50 gier w narodowych barwach.

