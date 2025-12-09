Arteta stoi przed trudnym wyborem. W Arsenalu szykuje się zmiana

Mikel Arteta musi podjąć decyzję dotyczącą roli Eberechiego Eze w Arsenalu. Według Football Insider problem narasta po powrocie Martina Odegaarda.

Eze i Odegaard rywalizują o miejsce w składzie

Eberechi Eze trafił do Arsenalu latem i od razu zyskał zaufanie Artety. Gdy Martin Odegaard leczył kontuzję, Anglik grał głównie w centrum pomocy. Po powrocie kapitana sytuacja zmieniła się jednak diametralnie.

Arsenal przesunął Eze na lewe skrzydło. To pozycja, na której zawodnik nie potrafi pokazać pełni możliwości. W Crystal Palace miał znacznie większą swobodę. Często zmieniał ustawienie i wspierał atak według własnego wyczucia. W drużynie Artety obowiązuje bardziej uporządkowany styl, który ogranicza jego naturalny potencjał.

Arsenal odczuł to w starciu z Aston Villą. Eze nie zaznaczył swojej obecności na skrzydle, a przy golu Matty’ego Casha popełnił błąd w kryciu. To wzmocniło dyskusję o jego właściwej roli.

Eksperci uważają, że Arteta musi znaleźć sposób na wspólne funkcjonowanie Eze i Odegaarda. Zwrócono uwagę, że w Crystal Palace piłkarz miał wsparcie kolegów wykonujących cięższą pracę. W Arsenalu część obowiązków przejmowali Declan Rice i Zubimendi, gdy Eze grał w środku pola. Na skrzydle pojawia się jednak problem.

Arteta stoi więc przed poważnym dylematem. Eze i Odegaard najlepiej czują się w roli kreatorów w środku pola. Trudno jednak pozwolić obu na tę swobodę jednocześnie. Arteta musi więc podjąć trudną decyzję i zrobić zmiany w składzie.

