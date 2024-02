fot. Imago / COLORSPORT / Ashley Western Na zdjęciu: Mikel Arteta

Przy okazji meczu Arsenal – Liverpool menedżer londyńczyków zabrał głos na temat Juergena Kloppa

Hiszpan nie ukrywał, że Niemiec jest wyjątkowym trenerem

The Reds po sezonie będą musieli zatrudnić nowego menedżera, bo 56-latek latem żegna się z ekipą z Anfield Road

Mikel Arteta o Juergenie Kloppie

Arsenal liczy się w tym sezonie w walce o mistrzostwo Anglii wraz z Liverpoolem czy Manchesterem City. Ostatnio pochlebnych słów w kierunku opiekuna The Reds nie szczędził Mikel Arteta.

– Na pewno jego odejście będzie wielką stratą. Jest inspiracją. To ktoś, kto odmienił Premier League i zaszczepił w niej naprawdę atrakcyjny i inspirujący styl gry. Niezwykłe jest to, jak ustawia zespół, buduje drużynę i przemienia klub. Będzie nam go brakować, ale na razie tu jest – mówił menedżer Kanonierów cytowany przez oficjalną stronę internetową Arsenalu.

W zeszłym tygodniu Juergen Klopp ogłosił szokująca dla wielu decyzję. Niemiec po sezoni pożegna się z Liverpoolem.