Mikel Arteta o formie swoich piłkarzy: To nieprawdopodobne!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka i Mikel Arteta

Arsenal idzie jak burza w Premier League

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów piłkarze Arsenalu nie mieli zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie tej porażki. W ostatnią sobotę mierzyli się oni z Wolves – wygrali 2:0, a trzy dni później przystąpi do derbowej rywalizacji z Chelsea. Na Emirates Stadium Kanonierzy udowodnili swoją wyższość nad The Blues, strzelając aż 5 goli i nie tracąc przy tym żadnej. Nie ma tu zatem mowy o jakimkolwiek dołku po dwumeczu z Bayernem Monachium, a forma Arsenalu imponuje z meczu na mecz.

– To, co chłopcy dokonali w ciągu ostatnich 10 dni, jest nieprawdopodobne, zwłaszcza fizycznie. Jeśli spojrzymy na niektóre liczby, nie wydaje się to realne. Moi piłkarze mają tę mentalność, by dokonywać niemożliwego. Naprawdę chcą wygrywać – powiedział Arteta.

Wszystkie siły na Tottenham

Już w najbliższej kolejce przed Arsenalem kolejny mecz derbowy. Tym razem zmierzą się oni w niedzielę ze Spurs na Tottenham Hotspur Stadium.

– Pokazaliśmy, że możemy mierzyć się z wielkimi zespołami i wygrywać mecze w taki sposób, w jaki zrobiliśmy to dzisiaj. Cieszymy się tym, ale w środę wracamy do pracy. W niedzielę kolejny wielki mecz przed nami i myślimy tylko o tym, by przygotować się jak najlepiej i pokonać Tottenham – zapowiedział Hiszpan.

Dzięki wygranej z Chelsea, ekipa z Emirates Stadium wskoczyła na 1. miejsce w tabeli Premier League. Należy jednak pamiętać, że Kanonierzy mają na tę chwilę jeden mecz więcej rozegrany niż Liverpool oraz dwa spotkania więcej niż Manchester City. Walka o tytuł mistrzowski potrwa w Anglii do ostatnich kolejek.