Arsenal potwierdził hit. Gwiazda Premier League zmienia klub

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Eberechi Eze (Arsenal - Leeds)

Arsenal z siódmym transferem

Mikel Arteta nie może narzekać na brak wzmocnień. Arsenal w letnim okienku wydał już prawie 300 milionów euro i sprowadził siedmiu zawodników. Kanonierzy tuż przed sobotnim meczem z Leeds potwierdzili pozyskanie kolejnego piłkarza. Nowym graczem londyńczyków został Eberechi Eze.

Ofensywny pomocnik został sprowadzony z Crystal Palace, a więc z ligowego rywala wicemistrzów Anglii. 27-latek wychowywał się w młodzieżowych drużynach Arsenalu, jednak w 2011 roku przeniósł się do Fulham. Zanim jego gwiazda rozbłysła na dobre, zaliczył jeszcze Reading, Milwall, Queens Park Rangers, a także wypożyczenie do Wycombe Wanderers. W lecie 2020 roku QPR sprzedało go do Place za prawie 18 mln euro.

Teraz Arsenal płaci za Eze blisko 70 milionów. Dwunastokrotny reprezentant Synów Albionu podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku. Rodowity londyńczyk był jednym z głównych celów transferowych Tottenhamu, zwłaszcza wobec kontuzji Jamesa Maddisona, ale wybrał ofertę klubu, o którym marzył od dziecka.

It was only ever Arsenal.



A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Eze dołączył do Martina Zubimendiego, Viktora Gyokeresa, Noniego Madueke, Cristhiana Mosquery, Christiana Norgaaarda i Kepy Arrizabalagi – to zawodnicy, który zasilili szeregi The Gunners w tym okienku.